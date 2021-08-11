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Лекарство для кошек оказалось тормозящим размножение ковида

Данное бисульфитное вещество активно применялось для лечения некоторых заболеваний у пушистых питомцев.

11 августа, 15:14
<p>Фото © Alexander Koerner / Getty Images</p>

Фото © Alexander Koerner / Getty Images

В Канаде учёные Университета Альберты обнаружили вещество, которое способно тормозить распространение коронавируса в организме. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry.

Препарат GC376 применялся для лечения ковида и вирусного перитонита у кошек. Он является бисульфитным пролекарством, то есть таким средством, которое посредством метаболических процессов превращается в лекарство внутри организма. Выяснилось, что оно способно подавлять Mpro SARS-CoV-2. Учёные подробно исследовали влияние молекулы препарата на структурном уровне, воспользовавшись источником синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS).

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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