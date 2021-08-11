Лекарство для кошек оказалось тормозящим размножение ковида

В Канаде учёные Университета Альберты обнаружили вещество, которое способно тормозить распространение коронавируса в организме. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Medicinal Chemistry.

Препарат GC376 применялся для лечения ковида и вирусного перитонита у кошек. Он является бисульфитным пролекарством, то есть таким средством, которое посредством метаболических процессов превращается в лекарство внутри организма. Выяснилось, что оно способно подавлять Mpro SARS-CoV-2. Учёные подробно исследовали влияние молекулы препарата на структурном уровне, воспользовавшись источником синхротронного излучения Canadian Light Source (CLS).