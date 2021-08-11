"Солнца не видно": Челябинск заволокло смогом от лесных пожаров в Якутии
В ночь с воскресенья на понедельник город накрыл слой дыма — местные жители уверены, что такая ситуация сохранится до конца недели.
Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинск. Видео © LIFE
Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Челябинска. Местные жители жалуются на странный кислый запах и отмечают, что небо заволокло дымом так, что в городе стало темно.
"Эти два дня действительно очень сильный туман и запах неприятный какой-то, кислый. Не знаю, гарь это, не гарь, но ужасно неприятный запах. Стараешься не открывать окна, потому что дома просто нечем дышать", — поделилась жительница Челябинска. Она добавила, что люди уже привыкли к такому смогу, но в горле до сих пор першит и сохраняется кашель.
"Мы живём за городом, и над нами чистое небо, но мы смотрим на город издалека и видим, что он просто потонул во мгле, в темноте. Солнца не видно, очень темно," — рассказал местный житель.
Заместитель министра по экологии Челябинской области отметил, что жители долго наблюдали, как до города добирается дым от пожаров в Якутии. Буквально в ночь с воскресенья на понедельник город накрыл смог. Жители Челябинска уверены, что такая ситуация продлится до конца недели.
Напомним, что в Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе, там началась эвакуация населения. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.
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