Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинск. Видео © LIFE

Дым от лесных пожаров в Якутии добрался до Челябинска. Местные жители жалуются на странный кислый запах и отмечают, что небо заволокло дымом так, что в городе стало темно.

"Эти два дня действительно очень сильный туман и запах неприятный какой-то, кислый. Не знаю, гарь это, не гарь, но ужасно неприятный запах. Стараешься не открывать окна, потому что дома просто нечем дышать", — поделилась жительница Челябинска. Она добавила, что люди уже привыкли к такому смогу, но в горле до сих пор першит и сохраняется кашель.

"Мы живём за городом, и над нами чистое небо, но мы смотрим на город издалека и видим, что он просто потонул во мгле, в темноте. Солнца не видно, очень темно," — рассказал местный житель.

Заместитель министра по экологии Челябинской области отметил, что жители долго наблюдали, как до города добирается дым от пожаров в Якутии. Буквально в ночь с воскресенья на понедельник город накрыл смог. Жители Челябинска уверены, что такая ситуация продлится до конца недели.