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Вирусолог объяснил, почему йота-штамм не опаснее других мутаций ковида

По его словам, этот вариант коронавируса появился ещё в ноябре прошлого года, но описали его только сейчас.

11 августа, 15:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Штамм коронавируса "йота" по сравнению с исходным "уханьским" вариантом опаснее, но он является менее заразным, чем индийская "дельта", сообщил ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

По его мнению, летальность варианта преувеличивают. На самом деле она не сильно отличается от других штаммов. Скулачев считает, что эта мутация появилась ещё в ноябре прошлого года, но описали её только сейчас.

"Он известен, за ним следят, но он не считается каким-то сверхопасным вариантом", — подчеркнул Скулачев в интервью телеканалу "360".

Вирусолог отметил, что говорить о серьёзной опасности нью-йоркского варианта можно будет только в том случае, если он научится обходить антитела от других штаммов или вакцин. Если он не сможет обойти иммунитет, то ничего страшного нет, заключил специалист.

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Ранее в центре "Вектор" заявили, что в России нет случаев заражения штаммом коронавируса "йота". Предпосылок к его широкому распространению учёные также не видят: вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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