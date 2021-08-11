Вирусолог объяснил, почему йота-штамм не опаснее других мутаций ковида
По его словам, этот вариант коронавируса появился ещё в ноябре прошлого года, но описали его только сейчас.
Фото © Pixabay
Штамм коронавируса "йота" по сравнению с исходным "уханьским" вариантом опаснее, но он является менее заразным, чем индийская "дельта", сообщил ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.
По его мнению, летальность варианта преувеличивают. На самом деле она не сильно отличается от других штаммов. Скулачев считает, что эта мутация появилась ещё в ноябре прошлого года, но описали её только сейчас.
"Он известен, за ним следят, но он не считается каким-то сверхопасным вариантом", — подчеркнул Скулачев в интервью телеканалу "360".
Вирусолог отметил, что говорить о серьёзной опасности нью-йоркского варианта можно будет только в том случае, если он научится обходить антитела от других штаммов или вакцин. Если он не сможет обойти иммунитет, то ничего страшного нет, заключил специалист.
Ранее в центре "Вектор" заявили, что в России нет случаев заражения штаммом коронавируса "йота". Предпосылок к его широкому распространению учёные также не видят: вариант "дельта" вытесняет другие варианты из циркуляции.
Комментариев: 0