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Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

Также министр обороны РФ и его американский коллега подвели итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности.

11 августа, 15:49
<p>Фото © ТАСС / Алексей Ерешко</p>

Фото © ТАСС / Алексей Ерешко

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", — сообщили журналистам в Минобороны.

Госдеп: Делегации США и РФ договорились о новой встрече по стратегической безопасности

Госдеп: Делегации США и РФ договорились о новой встрече по стратегической безопасности

Напомним, 16 июня в Женеве прошли первые переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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