Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", — сообщили журналистам в Минобороны.