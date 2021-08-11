Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности
Также министр обороны РФ и его американский коллега подвели итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности.
Фото © ТАСС / Алексей Ерешко
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином, в ходе которых стороны обсудили ряд вопросов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
"Обсуждены итоги двусторонних консультаций по стратегической стабильности, а также вопросы глобальной и региональной безопасности", — сообщили журналистам в Минобороны.
Напомним, 16 июня в Женеве прошли первые переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.
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