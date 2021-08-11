Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в бархатный сезон

Самое популярное туристическое направление у россиян — это Турция. Спрос на отдых в этой стране будет высоким до октября, рассказала эксперт по туризму Дарья Заботина телеканалу "Санкт-Петербург".

Она отметила, что отдыхающих привлекает система "всё включено", большое количество отелей от трёх звёзд до люкса и небольшая стоимость. Одному человеку для хорошего отдыха в Турции достаточно 50–60 тысяч рублей. По словам Заботиной, конкуренцию этой курортной стране составляет Тунис, так как цены практически идентичны.

Ещё одно популярное туристическое направление — Кипр. Как отмечает эксперт, прекрасная погода для отдыха в республике сохранится до ноября, но и стоимость такого путешествия будет выше. За тур с типом питания "только завтраки" или "полупансион" россиянину придётся отдать минимум 70 тысяч рублей. Также Заботина рассказала, что в октябре-ноябре наберёт популярность отдых в Доминикане и Мексике.