Зеленский отправил в отставку главу Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главы Харьковской областной администрации Айну Тимчук. Об этом говорится на официальном сайте офиса главы Незалежной.

Напомним, на Украине глав областей назначает и освобождает от должности президент. При этом проект соответствующего указа утверждает правительство. Тимчук возглавляла Харьковскую областную администрацию с ноября 2020 года, а Скакун был её заместителем.