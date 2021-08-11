Зеленский отправил в отставку главу Харьковской области
Тимчук возглавляла регион с ноября 2020 года, на ставшее вакантным место временно назначен её заместитель.
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности главы Харьковской областной администрации Айну Тимчук. Об этом говорится на официальном сайте офиса главы Незалежной.
"Освободить Тимчук Айну Леонидовну от должности председателя Харьковской областной государственной администрации согласно поданному ею заявлению. Назначить Скакуна Александра Евгеньевича исполняющим обязанности главы Харьковской областной администрации", — говорится в сообщении.
Напомним, на Украине глав областей назначает и освобождает от должности президент. При этом проект соответствующего указа утверждает правительство. Тимчук возглавляла Харьковскую областную администрацию с ноября 2020 года, а Скакун был её заместителем.
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