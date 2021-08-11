В ЦБ заявили о желании помочь каждому поучаствовать в сохранении планеты

Одной из главных задач Центробанка РФ является создание финансового инструментария, который поможет всем людям поучаствовать в сохранении планеты. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Наша задача как регулятора — создать финансовый инструментарий, который позволит каждому гражданину поучаствовать в том, чтобы сохранить планету или сделать её лучше, потому что, только объединив усилия, реально можно что-то поменять", — рассказал он в интервью Reuters.

Кроме того, Швецов добавил, что ещё одной задачей ЦБ является финансирование "зелёного перехода". Для этого нужны финансовые инструменты, которые смогут позволить отечественным предприятиям снизить выбросы углерода. В качестве третьей задачи Швецов назвал донастройку регулирования финансового сектора с учётом ESG-рисков (экологические, социальные и риски корпоративного управления).

Первый зампред Центробанка также заметил, что число компаний, которые отказываются от инвестиций в ESG-проекты, растёт. Он отметил, что в перспективе те инвесторы, которые вкладывают деньги в "зелёные" инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Однако, как утверждает Швецов, чтобы инвесторы могли себе позволить отказаться от "незелёных" облигаций и акций, на рынке должны вырасти объём "зелёных" инструментов и их разнообразие.