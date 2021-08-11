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В ЦБ заявили о желании помочь каждому поучаствовать в сохранении планеты

Только объединив усилия, реально можно что-то поменять, отметил регулятор.

11 августа, 18:48
<p>Фото © ТАСС / Зотов Алексей</p>

Фото © ТАСС / Зотов Алексей

Одной из главных задач Центробанка РФ является создание финансового инструментария, который поможет всем людям поучаствовать в сохранении планеты. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"Наша задача как регулятора — создать финансовый инструментарий, который позволит каждому гражданину поучаствовать в том, чтобы сохранить планету или сделать её лучше, потому что, только объединив усилия, реально можно что-то поменять", — рассказал он в интервью Reuters.

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Кроме того, Швецов добавил, что ещё одной задачей ЦБ является финансирование "зелёного перехода". Для этого нужны финансовые инструменты, которые смогут позволить отечественным предприятиям снизить выбросы углерода. В качестве третьей задачи Швецов назвал донастройку регулирования финансового сектора с учётом ESG-рисков (экологические, социальные и риски корпоративного управления).

Первый зампред Центробанка также заметил, что число компаний, которые отказываются от инвестиций в ESG-проекты, растёт. Он отметил, что в перспективе те инвесторы, которые вкладывают деньги в "зелёные" инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Однако, как утверждает Швецов, чтобы инвесторы могли себе позволить отказаться от "незелёных" облигаций и акций, на рынке должны вырасти объём "зелёных" инструментов и их разнообразие.

Ранее учёные назвали страны, которым угрожает исчезновение в связи с глобальным потеплением.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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