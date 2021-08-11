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ЛНР обвинила Украину в скрытой доставке боеприпасов к линии соприкосновения

По данным ополченцев, военные Незалежной получили мины калибра 82 и 120 миллиметров.

11 августа, 18:01

Фото © ТАСС / ZUMA

Украинские военнослужащие подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в район подконтрольного Киеву населённого пункта Попасная в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"По поступившей нам информации, на позиции 24-й бригады (ВС Украины. — Прим. Лайфа) в районе населённого пункта Попасная проводится восполнение мин калибра 82 и 120 миллиметров, а также боеприпасов к стрелковому оружию", — сказал он.

При этом, по данным ополченцев, скрытая доставка боеприпасов в регион осуществлялась на транспорте с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Филипоненко заявил, что такими действиями Киев дестабилизирует обстановку у линии соприкосновения.

Ранее в ЛНР сообщили, что беспилотный летательный аппарат с двумя боеприпасами, принадлежащий украинской армии, был перехвачен в Донбассе над линией разграничения.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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