ЛНР обвинила Украину в скрытой доставке боеприпасов к линии соприкосновения

Украинские военнослужащие подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в район подконтрольного Киеву населённого пункта Попасная в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

"По поступившей нам информации, на позиции 24-й бригады (ВС Украины. — Прим. Лайфа) в районе населённого пункта Попасная проводится восполнение мин калибра 82 и 120 миллиметров, а также боеприпасов к стрелковому оружию", — сказал он.

При этом, по данным ополченцев, скрытая доставка боеприпасов в регион осуществлялась на транспорте с символикой представительства Украины в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Филипоненко заявил, что такими действиями Киев дестабилизирует обстановку у линии соприкосновения.