Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "власти от бога"

Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов заявил, что ролик с его словами о "божественной власти" и призывом кланяться перед начальством — это нарезка вырванных из контекста фраз. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Был доверительный разговор в узком кругу на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли", — объяснил Кожанов.

Он выразил сожаление, что сейчас уже не удастся найти полную версию записи, так как автор снимал её "явно не для этого". Депутат добавил, что его позиция по отношению к власти хорошо известна в республике и за её пределами. По словам Кожанова, он считает, что в России носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ страны. Он счёл появление ролика очередным доказательством того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди граждан.