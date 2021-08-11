Депутат из Марий Эл заявил об искажении его слов о "власти от бога"
Он также отметил, что вряд ли сейчас удастся найти полную версию записи, так как автор снимал её явно не для этого.
Фото © VK / Владимир Кожанов
Депутат Государственного собрания Республики Марий Эл Владимир Кожанов заявил, что ролик с его словами о "божественной власти" и призывом кланяться перед начальством — это нарезка вырванных из контекста фраз. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Был доверительный разговор в узком кругу на встрече с представителями ветеранских организаций. Поскольку я внепартийный депутат, был задан вопрос о взаимодействии с властью. Если вы посмотрите видеозапись полностью, а не нарезку, то увидите, что присутствующие в зале мою дальнейшую мысль прекрасно поняли", — объяснил Кожанов.
Он выразил сожаление, что сейчас уже не удастся найти полную версию записи, так как автор снимал её "явно не для этого". Депутат добавил, что его позиция по отношению к власти хорошо известна в республике и за её пределами. По словам Кожанова, он считает, что в России носителем суверенитета и единственным источником власти является многонациональный народ страны. Он счёл появление ролика очередным доказательством того, что оппоненты пытаются посеять раздор среди граждан.
Ранее депутат предложил отдавать под суд за призывы сократить рабочую неделю. По мнению парламентария, призывать меньше работать может только человек, который хочет разрушить экономику России.
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