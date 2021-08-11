Молдавия и Россия договорились о снятии взаимных ограничений по экспорту
Данное решение принято в ходе переговоров российской делегации с президентом республики Майей Санду.
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Молдавия и Россия приняли решение о снятии взаимных ограничений по экспорту, сообщил журналистам заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.
"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортёров. <…> Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок", — сказал он по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду в присутствии членов правительства республики.
Напомним, что 6 августа Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией. При этом она выделила тему расширения экспорта молдавских товаров в Россию, а также социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов в стране и новый контракт на поставку в республику газа из РФ.
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