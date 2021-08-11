Молдавия и Россия договорились о снятии взаимных ограничений по экспорту

Молдавия и Россия приняли решение о снятии взаимных ограничений по экспорту, сообщил журналистам заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортёров. <…> Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок", — сказал он по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду в присутствии членов правительства республики.