НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Молдавия и Россия договорились о снятии взаимных ограничений по экспорту

Данное решение принято в ходе переговоров российской делегации с президентом республики Майей Санду.

11 августа, 17:46
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Молдавия и Россия приняли решение о снятии взаимных ограничений по экспорту, сообщил журналистам заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

"Договорились о сотрудничестве по вопросам взаимной торговли, о беспошлинной торговле, о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортёров. <…> Ну и об ответных шагах российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок", — сказал он по итогам переговоров с президентом Молдавии Майей Санду в присутствии членов правительства республики.

Молдавия отозвала своего посла в России

Молдавия отозвала своего посла в России

Напомним, что 6 августа Санду заявила, что после формирования нового правительства страны властям нужно наладить сотрудничество с Россией. При этом она выделила тему расширения экспорта молдавских товаров в Россию, а также социальные вопросы молдавских трудовых мигрантов в стране и новый контракт на поставку в республику газа из РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1