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В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами

Особенно осторожными жителям столицы нужно быть до утра четверга из-за штормового ветра.

11 августа, 17:35
<p>Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра. Такие данные приводятся в прогностической карте на сайте учреждения.

Жёлтый уровень является индикатором того, что погода будет потенциально опасной. В ближайшее время жителям столицы стоит ждать гроз, дождя и ветра до 12–17 метров в секунду. Продлится буйство стихии примерно до 11:00 четверга.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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