В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами

Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра. Такие данные приводятся в прогностической карте на сайте учреждения.

Жёлтый уровень является индикатором того, что погода будет потенциально опасной. В ближайшее время жителям столицы стоит ждать гроз, дождя и ветра до 12–17 метров в секунду. Продлится буйство стихии примерно до 11:00 четверга.