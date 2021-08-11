В Москве объявили жёлтый уровень погодной опасности из-за дождей с грозами
Особенно осторожными жителям столицы нужно быть до утра четверга из-за штормового ветра.
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
Гидрометцентр объявил жёлтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы, дождя и ветра. Такие данные приводятся в прогностической карте на сайте учреждения.
Жёлтый уровень является индикатором того, что погода будет потенциально опасной. В ближайшее время жителям столицы стоит ждать гроз, дождя и ветра до 12–17 метров в секунду. Продлится буйство стихии примерно до 11:00 четверга.
Ранее российским курортам предрекли короткий и ранний бархатный сезон. В прошлом году насладиться тёплой погодой и температурой воды можно было практически до конца октября. Но теперь ситуация другая.
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