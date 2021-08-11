НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Выгоднее": На Украине захотели разделить Россию на "10 нормальных государств"

В Киеве уверены, что распад страны является одним из важных элементов будущей безопасности Незалежной.

11 августа, 17:33
<p>Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл</p>

Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Киеву было бы выгодно разделение России на десять стран. Дипломат считает, что такая перспектива может пугать западных партнёров, как однажды пугал распад СССР, но цель Киева состоит в том, чтобы доказать обратное.

"Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь 10 мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну", — заявил он в беседе с "Еспресо".

Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной комплекса провокаций

Постпред Крыма предупредил о подготовке Украиной комплекса провокаций

На вопрос о том, как возможно воплотить такой план в реальность, дипломат ответить не смог, но заверил, что границы придуманных стран уже "прорисовываются на карте", а РФ "исторически обречена".

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

В МИД РФ посчитали просьбу Украины о размещении сил ПВО США несерьёзной

Ранее Лайф сообщал, что бывший министр иностранных дел Украины поделился планами потушить свет в Кремле, а также предложил предоставить территорию России американцам в качестве плацдарма для борьбы со страной.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе

сегодня в 18:44

Молдавия и Россия договорились о снятии взаимных ограничений по экспорту

сегодня в 17:46

ЛНР обвинила Украину в скрытой доставке боеприпасов к линии соприкосновения

сегодня в 18:01

В ЦБ заявили о желании помочь каждому поучаствовать в сохранении планеты

сегодня в 18:48

Добровинский: Ефремов не сдержал данное матери погибшего в ДТП Захарова обещание

сегодня в 18:16

Новости партнеров

Layer 1