Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что Киеву было бы выгодно разделение России на десять стран. Дипломат считает, что такая перспектива может пугать западных партнёров, как однажды пугал распад СССР, но цель Киева состоит в том, чтобы доказать обратное.

"Наша функция будет заключаться в том, чтобы объяснить Западу, что для него выгоднее иметь 10 мирных нормальных стран на территории нынешней Российской Федерации, чем одну", — заявил он в беседе с "Еспресо".

На вопрос о том, как возможно воплотить такой план в реальность, дипломат ответить не смог, но заверил, что границы придуманных стран уже "прорисовываются на карте", а РФ "исторически обречена".