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"Это идиоты!": Пятилетняя девочка едва не утонула в яме со сточными водами под Тулой

Её разрыли во время ремонтных работ, однако никаких ограждений вокруг не установили.

11 августа, 16:58

Пятилетняя девочка едва не утонула в яме со сточными водами под Тулой. Видео © LIFE

Пятилетняя девочка провалилась в канализационную яму и едва не утонула в городе Узловая Тульской области. ЧП произошло на улице Андреева, где ведутся коммунальные работы.

По данным источника Лайфа, яма не была огорожена, её размыло водой. Ребёнка от неминуемой гибели спасла находившаяся рядом мама. Глубина ямы достигает почти двух метров. При этом во время инцидента она была доверху наполнена сточными водами. После ЧП местные власти оперативно выкачали воду и огородили яму лентой.

В СУ СК России по Тульской области начали доследственную проверку. На место происшествия выехал следователь. Тем временем в администрации района заявили, что подрядчик обязан огораживать место работ, однако неустановленные лица якобы регулярно срывают ленту. Районные власти сообщают, что, несмотря на это, на имя руководителя подрядной организации направлено уведомление о составлении административного протокола.

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Ранее Лайф рассказывал, что пожилая пара и их внучка утонули в канализации в Подмосковье. Тела нашли родственники. Как они оказались в коллекторе, осталось загадкой.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Антон Громов
Антон Громов

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