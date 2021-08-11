В Курске мужчина обстрелял 12-летнего мальчика из винтовки. Видео © LIFE

В Курске 39-летний мужчина выстрелил из пневматической винтовки в 12-летнего мальчика за то, что тот стоял возле его машины. Чтобы задержать злоумышленника, полицейским пришлось ломать дверь.

Инцидент произошёл накануне вечером, когда группа ребят возвращалась с прогулки. Дети остановились рядом с припаркованной поблизости машиной, чтобы попрощаться друг с другом, как вдруг раздался глухой выстрел. Пуля попала в 12-летнего Даниила Лебедева, живущего в нескольких десятках метров от места происшествия.

"Прибегает мальчик и говорит: "У меня небольшая ранка". Мы посмотрели — ранка-то серьёзная, и футболка прострелена, и приличное кровавое пятно. Мы пришли на место, расспросили, как всё произошло, и параллельно вызвали скорую помощь и полицию", — рассказал папа мальчика Михаил Лебедев.

Стрелка нашли в доме неподалёку. Им оказался 39-летний местный житель. Однако пускать полицейских в квартиру он отказался. В результате дверь пришлось выламывать. Попав внутрь, правоохранители обнаружили целый арсенал: пневматическое ружьё, винтовку с оптическим прицелом, пистолет, патроны к ним и охотничьи ножи. Кроме того, полицейские нашли свёрток с веществом, похожим на наркотики. Самого злоумышленника задержали. На основании ряда экспертиз будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным Лайфа, у соседей с мужчиной сначала были хорошие отношения, он проживал с женщиной и лишнего внимания к себе не привлекал. Однако со временем жилец стал вести себя агрессивно, устраивал выходки и даже угрожал шумным соседям пистолетом.

"В детей стрелять — это преступление, большое преступление. Ребёнок испугался, психологическая травма, на всю жизнь запомнит, что в него стреляли <...> Чтобы ни с кем больше не повторялось это, чтобы все люди, которые имеют в руках любое оружие — неважно, рогатку или пневматическое оружие, человек должен понимать, что он должен быть наказан за эти действия", — добавил отец мальчика в беседе с Лайфом.