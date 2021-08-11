Жители столичного региона этим летом столкнулись с новыми насекомыми, которые ранее встречались довольно редко. Тёплая погода привлекла в Москву и Московскую область множество богомолов, которые, не стесняясь, заглядывают в окна горожан.







Жителей Москвы и области напугали зелёные гости. Они начали делиться кадрами с богомолами в Сети. "Даёшь нашествие зелёных!" — отмечают пользователи соцсетей. Впрочем, энтомологи говорят, что данные тараканообразные неопасны, если их не трогать.

"Видимо, насекомым приглянулась довольно тёплая погода нынешнего лета. Сейчас сложно сказать, смогут ли богомолы у нас перезимовать, это во многом будет зависеть от погодных условий и температуры", — пояснила телеканалу "360" энтомолог Юлия Ловцова.

Эксперт отметила, что богомолы никакой опасности для человека не представляют. Насекомые не кусаются, но на голенях передних (хватательных) ног есть шипы, которыми насекомое может поцарапать. Но это произойдёт лишь при попытке схватить богомола руками. Неопасны они и для домашних животных. Просто человек, собаки, кошки и другие питомцы слишком велики для того, чтобы стать пищей для этого хищника. А вот на мелких насекомых богомолы вполне успешно охотятся.