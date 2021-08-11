Samsung представил новый смартфон с гибким дисплеем и скрытой "фронталкой". Видео © Twitter / Evan

Компания Samsung Electronics представила новый смартфон Galaxy Z Fold 3 5G в рамках мероприятия Galaxy Unpacked 2021. Среди его особенностей гибкий дисплей и спрятанная фронтальная камера. Информация опубликована на сайте компании.

В Galaxy Z Fold 3 5G два дисплея: основной (гибкий, влагостойкий, 7,6 дюйма с разрешением 2208×1768 пикселей) и внешний (6,2 дюйма с разрешением 2268×832 пикселей). Шарнирный механизм первого экрана, сделанного из ультратонкого стекла, позволяет выдержать 200 000 циклов складывания-раскладывания.

Объём аккумулятора — 4400 мАЧ, с возможностью быстрой и беспроводной зарядки. Смартфон поддерживает фирменные стилусы и работает на платформе Snapdragon 888. Предзаказать аппарат можно будет до 10 сентября, когда начнётся официальный старт продаж. 256-гигабайтная версия будет стоить в среднем 159 990 рублей, а 512-гигабайтная — 169 990 рублей.