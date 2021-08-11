Сахалинский губернатор поручил восстановить найденный на пляже памятник Гагарину

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что памятник Юрию Гагарину, который нашли в разрушенном состоянии на берегу реки, должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны", — сказал Лимаренко.

Также губернатор поручил подобрать барельефу достойное место в центре города. Это требование должно быть выполнено до первого сентября.