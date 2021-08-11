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Сахалинский губернатор поручил восстановить найденный на пляже памятник Гагарину

Также он призвал подобрать монументу достойное место в центре города Невельска до первого сентября.

11 августа, 16:09
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CSY-NDmJEBQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://www.instagram.com/p/CSY-NDmJEBQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">glubinka_rosii</a></p>

Фото © Instagram / glubinka_rosii

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что памятник Юрию Гагарину, который нашли в разрушенном состоянии на берегу реки, должен быть отреставрирован в кратчайшие сроки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Со стороны главы района это неуважительное отношение к истории, к великому прошлому нашей страны", сказал Лимаренко.

Также губернатор поручил подобрать барельефу достойное место в центре города. Это требование должно быть выполнено до первого сентября.

"Роскосмос" потребует восстановить памятник Гагарину, который выбросили на пляж на Сахалине

"Роскосмос" потребует восстановить памятник Гагарину, который выбросили на пляж на Сахалине

Напомним, в Невельске на Сахалине обнаружили на берегу реки разрушенный памятник Юрию Гагарину. Местных жителей эта новость очень расстроила, так как монумент располагался на въезде в город и водители любили притормозить там ради фото с первым космонавтом.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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