Латвийская судья назвала "объективными" своих коллег, которые лишили золота Олимпиады Аверину
Напомним, из-за странного решения арбитров наши спортсмены впервые за 25 лет остались без золотой медали на Олимпиаде в художественной гимнастике.
Фото © ОКР
Латвийская судья международного уровня по художественной гимнастике Татьяна Никитина назвала объективными своих коллег, которые работали на финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио и пояснила, почему победа была отдана именно Линой Ашрам из Израиля.
"Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого ниже. То есть надо сесть и подсчитать. Просто глядя на выступление девочек, невозможно чётко ответить на вопрос, кто исполнил своё упражнение лучше и допустил меньше ошибок", — подчеркнула Никитина.
Судья пояснила, что оценка спортсменов состоит из четырёх компонентов: сложность и исполнение оценивается с точки зрения техники и артистизма. Кроме того, она отметила, что Аверина не должна была выигрывать только потому, что Ашрам выронила ленту. К тому же за это снимается лишь до семи десятых балла.
"Могу сказать, что те судьи, которые работали на Олимпиаде, — серьёзные профессионалы. Насколько я могу судить, они всегда были достаточно объективны", — добавила Никитина.
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