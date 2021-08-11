Латвийская судья назвала "объективными" своих коллег, которые лишили золота Олимпиады Аверину

Из-за неоднозначного решения судей российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли олимпийское золото.

Латвийская судья международного уровня по художественной гимнастике Татьяна Никитина назвала объективными своих коллег, которые работали на финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио и пояснила, почему победа была отдана именно Линой Ашрам из Израиля.

"Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого ниже. То есть надо сесть и подсчитать. Просто глядя на выступление девочек, невозможно чётко ответить на вопрос, кто исполнил своё упражнение лучше и допустил меньше ошибок", — подчеркнула Никитина.

Судья пояснила, что оценка спортсменов состоит из четырёх компонентов: сложность и исполнение оценивается с точки зрения техники и артистизма. Кроме того, она отметила, что Аверина не должна была выигрывать только потому, что Ашрам выронила ленту. К тому же за это снимается лишь до семи десятых балла.