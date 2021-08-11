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Латвийская судья назвала "объективными" своих коллег, которые лишили золота Олимпиады Аверину

Напомним, из-за странного решения арбитров наши спортсмены впервые за 25 лет остались без золотой медали на Олимпиаде в художественной гимнастике.

11 августа, 16:17
<p>Фото © ОКР</p>

Фото © ОКР

Латвийская судья международного уровня по художественной гимнастике Татьяна Никитина назвала объективными своих коллег, которые работали на финале личного многоборья на Олимпиаде в Токио и пояснила, почему победа была отдана именно Линой Ашрам из Израиля.

"Нельзя навскидку сказать, у кого оценка должна была быть выше, у кого ниже. То есть надо сесть и подсчитать. Просто глядя на выступление девочек, невозможно чётко ответить на вопрос, кто исполнил своё упражнение лучше и допустил меньше ошибок", — подчеркнула Никитина.

Судья пояснила, что оценка спортсменов состоит из четырёх компонентов: сложность и исполнение оценивается с точки зрения техники и артистизма. Кроме того, она отметила, что Аверина не должна была выигрывать только потому, что Ашрам выронила ленту. К тому же за это снимается лишь до семи десятых балла.

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"Могу сказать, что те судьи, которые работали на Олимпиаде, — серьёзные профессионалы. Насколько я могу судить, они всегда были достаточно объективны", — добавила Никитина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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