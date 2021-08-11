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В Ленобласти задержали братьев-арестантов, сбежавших из суда через окно

Как сообщает представитель МВД России, в настоящее время они находятся в отделении полиции.

11 августа, 16:29

Фото © LIFE

В Ленинградской области сотрудники УМВД России задержали двух братьев, которые сбежали из зала суда после того, как их приговорили к лишению свободы за избиение и угрозы убийством. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

"В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение беглецов и задержали их в микрорайоне Чёрная Речка города Сертолово. В настоящее время они находятся в отделе полиции", сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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Ранее Лайф сообщал, что из изолятора временного содержания в подмосковной Истре совершили побег пятеро заключённых. Одним из них оказался Александр Мавриди, задержанный по подозрению в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Лайф воссоздал хронологию их побега. Беглецов до сих пор ищут, а пока суд арестовал двух сотрудников ИВС, подозреваемых в превышении должностных полномочий.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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