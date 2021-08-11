Карпин поблагодарил РПЛ за перенос шестого тура для нужд сборной России
Такая мера позволит национальной команде потратить больше времени на подготовку к предстоящим играм.
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин поблагодарил клубы и саму РПЛ за перенос шестого тура. Его слова приводит пресс-служба национальной команды.
"Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет два-три полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, — это факт", — заявил Карпин.
Ранее Лайф сообщал, что клубы РПЛ проголосовали за перенос шестого тура премьер-лиги. Подобная мера даст сборной несколько дополнительных дней для подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.
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