Карпин поблагодарил РПЛ за перенос шестого тура для нужд сборной России

"Я очень благодарен за то, что клубы РПЛ пошли нам навстречу и теперь у сборной будет два-три полноценных дня на подготовку. Понятно, что это не гарантия того, что мы всех обыграем, но то, что перенос поможет нам выступить лучше, — это факт", — заявил Карпин.