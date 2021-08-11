Менеджер Птахи рассказала о состоянии рэпера после операции

"Давиду сделали операцию, всё прошло успешно. Сейчас восстанавливается и скоро выйдет на связь!" — заверила она.

Ранее стало известно, что в Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Врачи диагностировали острый холецистит. Лайф связался с PR-менеджером артиста. По её словам, сейчас он ни с кем не выходит на связь.