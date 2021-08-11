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Менеджер Птахи рассказала о состоянии рэпера после операции

Поклонников артиста обеспокоила новость о том, что их кумир попал в больницу.

11 августа, 16:47
<p>Фото ©<a href="https://www.instagram.com/p/CCJdnYohh4f/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Instagram / ptahacao</a></p>

Фото © Instagram / ptahacao

Марина Евстифеева, менеджер рэпера Птахи, которого 10 августа экстренно госпитализировали с острой болью, рассказала Лайфу о самочувствии артиста.

"Давиду сделали операцию, всё прошло успешно. Сейчас восстанавливается и скоро выйдет на связь!" заверила она.

Ранее стало известно, что в Москве экстренно госпитализировали рэпера Давида Нуриева, известного как Птаха. Врачи диагностировали острый холецистит. Лайф связался с PR-менеджером артиста. По её словам, сейчас он ни с кем не выходит на связь.

Рэпера Птаху не пустили в Сочи из-за проблем со справкой о здоровье

Рэпера Птаху не пустили в Сочи из-за проблем со справкой о здоровье

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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