В Ульяновске фермер пролетел под мостом на самолёте и попал на видео

В Ульяновске фермер на легкомоторном самолёте пролетел под мостом. Видео © Соцсети

В Ульяновске фермер на легкомоторном самолёте пролетел под Императорским мостом. По его словам, маршрут был согласован с диспетчером, однако правоохранители всё равно заинтересовались опасными манёврами.

Как сообщил Лайфу источник, заявку на вылет из села Шмелёвка 59-летний Андрей Бакушев подал сегодня утром. Конечной точкой был посёлок Красный Яр, где расположен родной аэродром лётчика, однако маршрут пролегал через зону учебных полётов. Тогда пилот сообщил диспетчеру, что пролетит вдоль берега Волги, на что никаких возражений не получил. Как рассказал мужчина правоохранителям, путь пролегал через Императорский мост, а вариантов, кроме как пролететь под ним, у авиалихача якобы не было.

Фото © LIFE

В результате Бакушев снизился до минимальной высоты и, скользя над гладью воды, пролетел между опорами конструкции, после чего заложил несколько резких виражей. Всё происходящее попало на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Кроме того, в то же утро эффектные виражи пилота видели над одним из парков Ульяновска.

По прилёте в Красный Яр Бакушев доложился диспетчеру о завершении полёта по новому маршруту и никаких замечаний якобы не получил. Впрочем, такие объяснения не устроили полицейских, поэтому сейчас они готовят документы для передачи материала в Ространснадзор.