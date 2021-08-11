На Украине у депутатов изъяли арсенал огнестрельного оружия

В Кировоградской области у трёх депутатов обнаружили арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

"Среди изъятого — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы", — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, одним из организаторов правонарушения является руководитель областной организации политической силы, однако, как она называется, СБУ не уточняет. Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, речь идёт о членах националистической партии "Свобода".