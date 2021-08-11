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На Украине у депутатов изъяли арсенал огнестрельного оружия

Как сообщает местное издание со ссылкой на источник, речь идёт о членах националистической партии "Свобода".

11 августа, 17:20
<p>Фото © <a href="https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vyiavyla-u-mistsevykh-deputativ-kirovohradshchyny-arsenal-zi-zbroieiu-vony-zaimalysia-vymahanniam-koshtiv" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Служба безопасности Украины</a></p>

Фото © Служба безопасности Украины

В Кировоградской области у трёх депутатов обнаружили арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Службы безопасности Украины.

"Среди изъятого — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы", отметили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, одним из организаторов правонарушения является руководитель областной организации политической силы, однако, как она называется, СБУ не уточняет. Как сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, речь идёт о членах националистической партии "Свобода".

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Ранее сообщалось, что на Украине высмеяли драку сотрудников СБУ со своими же пограничниками. Некоторые в шутку связали данный инцидент с недавним уходом Арсена Авакова с поста главы МВД.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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