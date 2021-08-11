Смертоносные пожары в Турции сменились мощными наводнениями

Несколько провинций Турции оказались затоплены в результате наводнения. Видео © Hava Forum

На черноморское побережье Турции после смертоносных пожаров обрушились мощные наводнения, один человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщает местное издание Daily Sabah.

Из-за сильных дождей потопы хлынули на территории нескольких провинций: Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Очевидцы запечатлели на видео последствия. Поток воды серьёзно повредил жилые дома, дороги и мосты. Пострадали некоторые близлежащие деревни. Проводятся спасательные операции.

Власти, в частности министр внутренних дел, призвали граждан по возможности не покидать своих убежищ. Точных данных о пострадавших пока нет, но по меньшей мере 13 человек ранено в результате обрушения моста на пути между провинциями Бартын и Карабюк, 80-летняя женщина пропала без вести.