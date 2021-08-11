Швейцария расширила санкции в отношении Белоруссии

Швейцария расширила пакет санкций в отношении Белоруссии, добавив ограничения в области финансов и торговли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте швейцарского правительства.

Речь идёт о введении эмбарго на поставки в Белоруссию товаров, которые могут использоваться для слежения или перехвата Интернета и телефонных разговоров. Кроме того, в силу вступят ограничения на выпуск "некоторых финансовых инструментов" и торговлю ими, а также на предоставление займов и страховых услуг.