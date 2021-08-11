Швейцария расширила санкции в отношении Белоруссии
В частности, введено эмбарго на поставки в республику товаров, которые могут использоваться для слежения или перехвата телефонных разговоров.
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Швейцария расширила пакет санкций в отношении Белоруссии, добавив ограничения в области финансов и торговли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте швейцарского правительства.
Речь идёт о введении эмбарго на поставки в Белоруссию товаров, которые могут использоваться для слежения или перехвата Интернета и телефонных разговоров. Кроме того, в силу вступят ограничения на выпуск "некоторых финансовых инструментов" и торговлю ими, а также на предоставление займов и страховых услуг.
"Усиливая санкции в отношении Белоруссии, Швейцария равняется на ряд аналогичных решений, принятых в июне Европейским союзом", — говорится в сообщении правительства.
Ранее Лайф сообщал о том, что Евросоюз поддержал новые санкции в отношении Белоруссии, которые "единогласно" приняли США, Канада и Великобритания.
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