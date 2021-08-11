МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации в Донбассе

Ситуация на востоке Украины вызывает обеспокоенность, поскольку политика страны направлена на усугубление обстановки в регионе и торможение переговорного процесса по Донбассу. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.

"С начала августа специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала порядка тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. По информации Донецка и Луганска, жертвами обстрелов стали более десяти человек, включая гражданских лиц", — сказал Лахонин.

Дипломат выразил возмущение тем, что "западные покровители Киева" не стремятся "прекратить убийство украинскими властями собственного народа", поддерживая милитаристские настроения и эскалацию напряжённости. Власти Украины в свою очередь пытаются "создать видимость" большой поддержки международных военных манёвров, завышая число их участников.

Лахонин также заявил об обеспокоенности политикой Киева по "насаждению идеологии национальной нетерпимости", в первую очередь против русского народа. Он призвал международное сообщество обратить самое пристальное внимание на происходящие на Украине процессы и принять все необходимые меры, чтобы совместными усилиями побудить официальный Киев остановить войну против жителей Донбасса, прекратить массовые нарушения прав человека, включая грубую дискриминацию национальных меньшинств, преследования независимых СМИ и оппозиции.