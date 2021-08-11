Добровинский: Ефремов не сдержал данное матери погибшего в ДТП Захарова обещание

Актёр Михаил Ефремов обещал купить матери погибшего в ДТП Сергея Захарова дом, а также выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой, однако ничего из этого он так и не сделал. Об этом заявил Лайфу адвокат законной супруги погибшего Маргариты Захаровой Александр Добровинский.

"Обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии", — сказал юрист.