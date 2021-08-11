Добровинский: Ефремов не сдержал данное матери погибшего в ДТП Захарова обещание
По мнению юриста, артист так и не понял масштаб горя, которое он причинил той страшной аварией.
Фото © Facebook / Михаил Ефремов
Актёр Михаил Ефремов обещал купить матери погибшего в ДТП Сергея Захарова дом, а также выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой, однако ничего из этого он так и не сделал. Об этом заявил Лайфу адвокат законной супруги погибшего Маргариты Захаровой Александр Добровинский.
"Обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии", — сказал юрист.
По мнению собеседника Лайфа, Ефремов так и не понял масштаб горя, которое он причинил тем страшным ДТП. Юрист отметил, что это предположение подтверждает кассационная жалоба артиста на приговор.
Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.
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