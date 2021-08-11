НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Добровинский: Ефремов не сдержал данное матери погибшего в ДТП Захарова обещание

По мнению юриста, артист так и не понял масштаб горя, которое он причинил той страшной аварией.

11 августа, 18:16
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB-%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2-109347500758202/?__tn__=-UC*F" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Ефремов</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Ефремов

Актёр Михаил Ефремов обещал купить матери погибшего в ДТП Сергея Захарова дом, а также выплатить компенсацию его гражданской жене Ирине Стерховой, однако ничего из этого он так и не сделал. Об этом заявил Лайфу адвокат законной супруги погибшего Маргариты Захаровой Александр Добровинский.

"Обещать не значит сделать. Дом Марии Ивановны Захаровой стоит как и прежде, и никто ни с какими предложениями помощи не приезжал. А Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться и год спустя после трагедии", — сказал юрист.

По мнению собеседника Лайфа, Ефремов так и не понял масштаб горя, которое он причинил тем страшным ДТП. Юрист отметил, что это предположение подтверждает кассационная жалоба артиста на приговор.

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым выступила против смягчения приговора актёру

Напомним, осенью 2020 года Пресненский суд столицы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, которое произошло в июне прошлого года, и приговорил к восьми годам колонии. Позже Мосгорсуд рассмотрел апелляцию артиста и смягчил приговор до семи с половиной лет. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Артист освоился в исправительном учреждении: вышел на работу на швейное производство и в шутку заявил, что "работает Зевсом". С другими заключёнными и администрацией отношения у него сложились уважительные, все называют Ефремова дядей Мишей.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1