Единственная дочь Альфреда Хичкока скончалась в США на 94-м году жизни
Патриция Хичкок О'Коннелл снялась в двух фильмах отца — "Незнакомцы в поезде" (1950) и "Психо" (1960).
Патриция Хичкок О'Коннелл. Фото © Wikipedia
Единственная дочь знаменитого режиссёра Альфреда Хичкока Патриция Хичкок О'Коннелл скончалась в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Variety.
Женщина ушла из жизни 9 августа в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. Патриция — дочь Хичкока от его жены, киномонтажёра Альмы Ревиль.
Хичкок О'Коннелл снялась в двух фильмах отца — "Незнакомцы в поезде" (1950) и "Психо" (1960), а также в фильме Сесиля Де Милля "Десять заповедей" (1956). Кроме того, на её счету эпизодические роли в сериале "Альфред Хичкок представляет".
По данным AP, смерть женщины наступила вследствие естественных причин, у неё осталось три дочери.
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