Единственная дочь Альфреда Хичкока скончалась в США на 94-м году жизни

Единственная дочь знаменитого режиссёра Альфреда Хичкока Патриция Хичкок О'Коннелл скончалась в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Variety.

Женщина ушла из жизни 9 августа в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. Патриция — дочь Хичкока от его жены, киномонтажёра Альмы Ревиль.

Хичкок О'Коннелл снялась в двух фильмах отца — "Незнакомцы в поезде" (1950) и "Психо" (1960), а также в фильме Сесиля Де Милля "Десять заповедей" (1956). Кроме того, на её счету эпизодические роли в сериале "Альфред Хичкок представляет".