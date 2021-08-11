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Единственная дочь Альфреда Хичкока скончалась в США на 94-м году жизни

Патриция Хичкок О'Коннелл снялась в двух фильмах отца — "Незнакомцы в поезде" (1950) и "Психо" (1960).

11 августа, 19:17
<p>Патриция Хичкок О&#x27;Коннелл. Фото © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patricia_Hitchcock_1996.jpg?uselang=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Патриция Хичкок О'Коннелл. Фото © Wikipedia

Единственная дочь знаменитого режиссёра Альфреда Хичкока Патриция Хичкок О'Коннелл скончалась в США в возрасте 93 лет. Об этом сообщает Variety.

Женщина ушла из жизни 9 августа в городе Таузанд-Окс, штат Калифорния. Патриция — дочь Хичкока от его жены, киномонтажёра Альмы Ревиль.

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Хичкок О'Коннелл снялась в двух фильмах отца — "Незнакомцы в поезде" (1950) и "Психо" (1960), а также в фильме Сесиля Де Милля "Десять заповедей" (1956). Кроме того, на её счету эпизодические роли в сериале "Альфред Хичкок представляет".

По данным AP, смерть женщины наступила вследствие естественных причин, у неё осталось три дочери.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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