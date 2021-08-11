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Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском

Кадры акватории Чёрного моря с высоты птичьего полёта были сделаны в районе села Мысхако.

11 августа, 19:32

Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском. Видео © LIFE

Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском. Напомним, ранее океанологи заявили, что нефтепродукты там распространились на 80 квадратных километров.

Океанолог оценил масштабы разлива нефтепродуктов под Новороссийском

Океанолог оценил масштабы разлива нефтепродуктов под Новороссийском

Кадры акватории Чёрного моря с высоты птичьего полёта были сделаны в районе села Мысхако. На них видно, что корабли занимаются ликвидацией масляных пятен.

Как сообщал Лайф, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.

В дельфинарии нашли масляные пятна после разлива нефти под Новороссийском

В дельфинарии нашли масляные пятна после разлива нефти под Новороссийском

Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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