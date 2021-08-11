Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском
Кадры акватории Чёрного моря с высоты птичьего полёта были сделаны в районе села Мысхако.
Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском. Видео © LIFE
Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском. Напомним, ранее океанологи заявили, что нефтепродукты там распространились на 80 квадратных километров.
Кадры акватории Чёрного моря с высоты птичьего полёта были сделаны в районе села Мысхако. На них видно, что корабли занимаются ликвидацией масляных пятен.
Как сообщал Лайф, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.
Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
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