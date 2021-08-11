У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой выше семи

У берегов острова Минданао (юг Филиппин) зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно её данным, эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао, главного порта острова. Очаг залегал на глубине около 50 километров.