У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой выше семи
Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао.
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У берегов острова Минданао (юг Филиппин) зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Согласно её данным, эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао, главного порта острова. Очаг залегал на глубине около 50 километров.
Центр предупреждения о цунами США заявил, что возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Вместе с тем Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии опроверг угрозу цунами.
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