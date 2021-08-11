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У берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой выше семи

Эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао.

11 августа, 19:55

Фото © Pixabay

У берегов острова Минданао (юг Филиппин) зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Согласно её данным, эпицентр подземных толчков располагался в 145 километрах от города Давао, главного порта острова. Очаг залегал на глубине около 50 километров.

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Центр предупреждения о цунами США заявил, что возникновение опасных волн возможно в радиусе 300 километров от эпицентра землетрясения. Вместе с тем Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии опроверг угрозу цунами.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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