Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

Вода в рекреационных зонах Новороссийска, где ранее произошёл разлив нефти, соответствует гигиеническим нормам. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)", — сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что также исследовали пробы на паразитологические, микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели.