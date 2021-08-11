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Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

Содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации, отмечают специалисты.

11 августа, 19:49
<p>Фото © ТАСС / Юрий Березнюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Березнюк

Вода в рекреационных зонах Новороссийска, где ранее произошёл разлив нефти, соответствует гигиеническим нормам. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)", — сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что также исследовали пробы на паразитологические, микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели.

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Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.

Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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