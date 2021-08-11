Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам
Содержание нефтепродуктов не превышает предельно допустимые концентрации, отмечают специалисты.
Фото © ТАСС / Юрий Березнюк
Вода в рекреационных зонах Новороссийска, где ранее произошёл разлив нефти, соответствует гигиеническим нормам. Об этом заявили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК)", — сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
Там добавили, что также исследовали пробы на паразитологические, микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели.
Напомним, в начале августа под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных.
Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
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