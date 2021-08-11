Меняйло подтвердил, что проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были ещё в 2020 году
Ранее Лайф выяснил, что Ростехнадзор неоднократно предупреждал медучреждение о нарушениях в работе с кислородной станцией.
Фото © ТАСС / Ольга Смольская
Власти Северной Осетии официально подтвердили, что в больнице, где скончалось 11 человек, и в прошлом году были проблемы с подачей кислорода. Об этом заявил врио главы республики Сергей Меняйло в своём фейсбуке.
"Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали ещё в прошлом году, а ёмкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации. Следователям предстоит определить роль всех причастных к случившемуся, независимо от того, в какой период они работали в больнице. Каждый виновный понесёт наказание", — подчеркнул Меняйло.
Он отметил, что в республику для оценки системы подачи кислорода приглашены специалисты Росздравнадзора, Федерального центра медицины катастроф и представители частной компании. Меняйло обратился к чиновникам с требованием не замалчивать проблемы и говорить правду о положении дел. По его мнению, проблемы в медучреждениях нужно своевременно озвучивать и решать. Только так получится выстроить действительно эффективную систему оказания медицинской помощи и сохранить здоровье и жизни людей, заключил глава региона.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших. По словам врио главы республики Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, задержан главврач больницы. Ранее Лайф выяснил, что больницу неоднократно предупреждали о нарушениях в работе с кислородной станцией.
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