Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре
Речь идёт о 34-летнем Иване Цуркану и 35-летнем Денисе Грозаву.
Иван Цуркану, Денис Грозаву (слева направо). Фото © МВД
Полицейские задержали двух мужчин, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", — приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".
Уточняется, что задержаны Иван Цуркану и Денис Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных беглецов продолжается.
Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и тот самый Александр Мавриди.
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.
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