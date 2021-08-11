НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре

Речь идёт о 34-летнем Иване Цуркану и 35-летнем Денисе Грозаву.

11 августа, 20:17
<p>Иван Цуркану, Денис Грозаву (слева направо). Фото © МВД</p>

Иван Цуркану, Денис Грозаву (слева направо). Фото © МВД

Полицейские задержали двух мужчин, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", — приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".

Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключённых

Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда сбежали пять заключённых

Уточняется, что задержаны Иван Цуркану и Денис Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных беглецов продолжается.

Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и тот самый Александр Мавриди.

Гражданская жена "колбасного короля" попросила о защите после побега Мавриди

Гражданская жена "колбасного короля" попросила о защите после побега Мавриди

Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1