Полиция задержала двух сбежавших из изолятора в Истре

Полицейские задержали двух мужчин, сбежавших 6 августа из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержаны двое мужчин, совершивших 6 августа побег из ИВС ОМВД России по городскому округу Истра", — приводятся слова Волк на сайте "МВД Медиа".

Уточняется, что задержаны Иван Цуркану и Денис Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Все четверо доставлены в территориальный отдел внутренних дел. Розыск остальных беглецов продолжается.