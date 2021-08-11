Олимпийский чемпион Садулаев заявил о подаренном депутатом $1 млн, но его представитель назвал это фейком

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу на Играх в Токио. Однако представитель парламентария опроверг эту информацию.

"Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио", — сказал Садулаев в беседе с РИА "Новости", отметив, что Гаджиев также не оставил без внимания тренера Шамиля Омарова.

Позже представитель депутата в беседе с РБК назвал информацию о миллионе долларов фейком. По его словам, Гаджиев просто пригласил Садулаева в гости, чтобы поздравить с победой.