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Олимпийский чемпион Садулаев заявил о подаренном депутатом $1 млн, но его представитель назвал это фейком

По словам представителя парламентария, Магомед Гаджиев просто пригласил борца в гости, чтобы поздравить с победой.

11 августа, 20:46
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев заявил, что депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил ему миллион долларов за победу на Играх в Токио. Однако представитель парламентария опроверг эту информацию.

"Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня одним миллионом долларов за победу на Олимпиаде в Токио", — сказал Садулаев в беседе с РИА "Новости", отметив, что Гаджиев также не оставил без внимания тренера Шамиля Омарова.

Позже представитель депутата в беседе с РБК назвал информацию о миллионе долларов фейком. По его словам, Гаджиев просто пригласил Садулаева в гости, чтобы поздравить с победой.

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Напомним, в Токио Садулаев стал победителем Олимпиады в категории до 97 кг. В решающем поединке он одолел американца Кайла Снайдера. Садулаев был знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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