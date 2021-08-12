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Метеоролог рассказал, какой уровень подъёма Мирового океана выдержит дамба в Петербурге

Валерий Малинин отметил, что технологии создания сооружения опередили время далеко вперёд.

11 августа, 21:09
<p>Фото © ТАСС / Антон Ваганов</p>

Фото © ТАСС / Антон Ваганов

Санкт-Петербург со стороны моря от наводнений защищает дамба, которая введена в эксплуатацию десять лет назад, и за это время сомнений в её надёжности не возникало. Однако из-за изменений климата поменялся прогноз роста уровня Мирового океана. Какой уровень подъёма воды сможет выдержать петербургская дамба, рассказал газете "Петербургский дневник" профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

"В настоящий момент скорость подъёма составляет 3,3 мм в год, но через десять лет она может увеличиться до 5,5 мм. Это означает, что уровень Мирового океана к 2100 году может возрасти от 50 см до одного метра. Однако технологии создания дамбы опередили время далеко вперёд, от наводнений КЗС [комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений] будет спасать город ещё довольно долго", — объяснил метеоролог.

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Учёный добавил, что дамба способна выдерживать подъём воды свыше пяти метров. Такое может произойти раз в несколько тысяч лет. Самое опасное в таком случае — это необходимость открывать дамбу, чтобы пропустить суда. В настоящее время специалисты КЗС используют гидродинамическую модель прогноза наводнений, которая позволяет определить начало бедствия за два-три дня.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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