Лондонский "Челси" стал победителем Суперкубка УЕФА, обыграв испанский "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти.

В середине первого тайма за "Челси" забил Хаким Зиеш. Правда, немногим позже он был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы. Во втором тайме команда Унаи Эмери пыталась додавить "аристократов". В итоге пробить оборону лондонцев после яркой атаки сумел Жерар Морено.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. Решилось всё в серии пенальти, где точнее были игроки "Челси".