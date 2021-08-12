Первый трофей сезона: "Челси" по пенальти обыграл "Вильярреал" и взял Суперкубок УЕФА
Отдельно отметим, что обслуживала встречу российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.
Фото © Twitter / Supercup
Лондонский "Челси" стал победителем Суперкубка УЕФА, обыграв испанский "Вильярреал" в серии послематчевых пенальти.
В середине первого тайма за "Челси" забил Хаким Зиеш. Правда, немногим позже он был вынужден покинуть поле из-за полученной травмы. Во втором тайме команда Унаи Эмери пыталась додавить "аристократов". В итоге пробить оборону лондонцев после яркой атаки сумел Жерар Морено.
Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. Решилось всё в серии пенальти, где точнее были игроки "Челси".
Добавим, что обслуживала матч российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Уже по ходу первого тайма он показал предупреждение тренеру "Челси" Томасу Тухелю и в целом уверенно контролировал ход игры.
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