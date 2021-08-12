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Беглецов из изолятора в Истре помогли поймать жители Подольска

Именно в этом городе на съёмной квартире скрывались преступники.

11 августа, 21:45

Архивное фото © "МВД Медиа"

Жители Подольска помогли поймать двух заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Местные жители узнали по ориентировкам двух беглых заключённых из ИВС и незамедлительно сообщили в полицию, после чего беглецов задержали", — сказал источник.

Как сообщал Лайф, Иван Цуркану и Денис Грозаву скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.

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Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова.

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Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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