Беглецов из изолятора в Истре помогли поймать жители Подольска
Именно в этом городе на съёмной квартире скрывались преступники.
Архивное фото © "МВД Медиа"
Жители Подольска помогли поймать двух заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Местные жители узнали по ориентировкам двух беглых заключённых из ИВС и незамедлительно сообщили в полицию, после чего беглецов задержали", — сказал источник.
Как сообщал Лайф, Иван Цуркану и Денис Грозаву скрывались на съёмной квартире в Подольске. Вместе с ними находились арендаторы — мужчина и женщина, которые подозреваются в пособничестве побегу. Всех четверых доставили в территориальный отдел внутренних дел.
Особо опасны: Какую тайну хранит гангстер Александр Мавриди, сбежавший вместе с четырьмя бандитами из ИВС
Напомним, 6 августа пятеро заключённых совершили побег из изолятора временного содержания в подмосковной Истре. Лайф выяснил имена беглецов — это Николай Тетеря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану и Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля бизнесмена Владимира Маругова.
Лайф воссоздал хронологию их побега: по данным нашего источника, поздно ночью они смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. СК считает, что для этого они использовали гаечный ключ. В 2:45 беглецы пешком направились в сторону местной железнодорожной станции, по пути они попали на уличные камеры.
Комментариев: 0