Беглецов из изолятора в Истре помогли поймать жители Подольска

Жители Подольска помогли поймать двух заключённых, сбежавших из изолятора временного содержания в Истре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Местные жители узнали по ориентировкам двух беглых заключённых из ИВС и незамедлительно сообщили в полицию, после чего беглецов задержали", — сказал источник.