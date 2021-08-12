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Протасевич рассказал, почему вступил в украинский карательный батальон "Азов"

Также Протасевич назвал "бредовыми" предъявленные ему обвинения в ЛНР в причастности к гибели жителей Донбасса.

11 августа, 22:15
<p>Фото © Facebook / <a href="https://twitter.com/protas_by/status/1424725942581202952/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Roman Protasevich</a></p>

Фото © Facebook / Roman Protasevich

Бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что вступил в украинский карательный батальон "Азов", потому что хотел поработать военным фотографом. Об этом он рассказал в интервью RT.

"Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы и даже после я хотел работать в том числе как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже моё попадание на Украину, в "Азов", было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф при этом подразделении", пояснил Протасевич.

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"Я был чересчур идейным": Протасевич рассказал о своей роли в белорусских протестах

Также Протасевич назвал "бредовыми" предъявленные ему обвинения в ЛНР в причастности к гибели жителей Донбасса. Он утверждает, что никогда не был на территории Луганской Народной Республики.

Напомним, ранее в КГБ Белоруссии заявили, что задержанный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. На основании этой информации Генпрокуратура ЛНР завела против него уголовное дело.

Роман Протасевич заявил, что не стоял у истоков NEXTA

Роман Протасевич заявил, что не стоял у истоков NEXTA

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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