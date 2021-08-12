Протасевич рассказал, почему вступил в украинский карательный батальон "Азов"
Также Протасевич назвал "бредовыми" предъявленные ему обвинения в ЛНР в причастности к гибели жителей Донбасса.
Фото © Facebook / Roman Protasevich
Бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что вступил в украинский карательный батальон "Азов", потому что хотел поработать военным фотографом. Об этом он рассказал в интервью RT.
"Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы и даже после я хотел работать в том числе как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже моё попадание на Украину, в "Азов", было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф при этом подразделении", — пояснил Протасевич.
Также Протасевич назвал "бредовыми" предъявленные ему обвинения в ЛНР в причастности к гибели жителей Донбасса. Он утверждает, что никогда не был на территории Луганской Народной Республики.
Напомним, ранее в КГБ Белоруссии заявили, что задержанный в Минске сооснователь телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в действиях батальона "Азов" на юго-востоке Украины. На основании этой информации Генпрокуратура ЛНР завела против него уголовное дело.
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