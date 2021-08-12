Протасевич рассказал, почему вступил в украинский карательный батальон "Азов"

"Я туда попал, потому что искал пути поехать, поработать на войне. Потому что долгие годы и даже после я хотел работать в том числе как военный журналист, работать на фронте и так далее. Это то, что меня притягивало. И даже моё попадание на Украину, в "Азов", было просто связано с тем, что мне удалось договориться, чтобы я просто был как фотограф при этом подразделении", — пояснил Протасевич.