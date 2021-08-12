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McKinsey включила Москву в тройку городов мира с лучшей транспортной системой

Авторы исследования отметили, что в столице быстро развивается транспорт совместного использования.

12 августа, 05:17
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москва заняла третью строчку в новом исследовании консалтинговой компании McKinsey "Транспортные системы 25 городов мира: составляющие успеха". Об этом пишет РБК.

Столица России уступила только Сингапуру и Пекину, хотя в исследовании McKinsey 2008 года Москва занимала шестое место. Эксперты рассматривали города с населением более пяти миллионов человек, валовым региональным продуктом (ВРП) на душу населения свыше $10 тыс. и количеством автомобилей — более 150 на одну тысячу человек.

"Москве, для того чтобы улучшить позиции города в дальнейшем, надо увеличивать стоимость использования автомобиля в городе, разобраться со скоростным режимом в черте столицы, развивать велосипедную инфраструктуру и улучшать мобильное приложение, касающееся транспортных услуг", — сказали авторы исследования.

Москва названа самым чистым регионом России

Москва названа самым чистым регионом России

Вместе с тем авторы исследования отметили, что в столице быстро развивается транспорт совместного использования — увеличилось общее количество велосипедов, появились службы аренды электросамокатов, вырос парк автомобилей в службах каршеринга.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ответил на вопрос о возможности платного въезда в центр Москвы. Градоначальник подчеркнул, что задача властей города — обеспечить нормальный трафик на дорогах и комфорт поездок в общественном транспорте.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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