Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке. На кадрах видно, что спасатели обследуют акваторию в поисках упавшего воздушного судна.

По информации Лайфа, глубина залегания вертолёта оказалась больше, чем предполагалось ранее, — 137 метров, а не 100.

Также в распоряжении Лайфа оказалось фото вещей, которые удалось снять с поверхности воды в месте падения вертолёта.