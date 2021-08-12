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Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Глубина залегания судна оказалась больше, чем предполагалось ранее, — 137 метров, а не 100.

12 августа, 04:43

Фото © LIFE

Лайф публикует видео с места падения вертолёта Ми-8 на Камчатке. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места падения вертолёта Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке. На кадрах видно, что спасатели обследуют акваторию в поисках упавшего воздушного судна.

По информации Лайфа, глубина залегания вертолёта оказалась больше, чем предполагалось ранее, — 137 метров, а не 100.

Пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский

Пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский

Также в распоряжении Лайфа оказалось фото вещей, которые удалось снять с поверхности воды в месте падения вертолёта.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Напомним, вертолёт Ми-8 двигался по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнул в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал список находившихся на борту. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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