Сингапурские учёные заявили, что коронавирус передаётся во время разговора
По словам специалистов, во время обычной беседы образуются мелкие частицы, которые содержат даже больше вируса, чем крупные.
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Заразившиеся коронавирусом могут распространять опасные частицы не только при кашле и чихании, но и при обычном разговоре или даже дыхании. К такому выводу пришли учёные из Национального университета Сингапура, пишет издание The Straits Times.
В исследовании принимали участие 22 пациента с коронавирусом. Учёные с помощью специального аппарата Gesundheit-II замерили объём выделяемых ими частиц вируса во время трёх разных действий: дыхания на протяжении 30 минут, чтения книги вслух (15 минут) и пения (также 15 минут).
По словам профессора Пола Тамбая, результаты показали, что во время дыхания, разговора или пения образуются мелкие частицы (не более пяти микрометров), которые содержат даже больше вируса, чем крупные.
"Во время экспериментов ряд пациентов выделяли больше всего опасных частиц именно во время разговора. Вероятно, это связано с тем, что люди зачастую непроизвольно повышают голос", — пояснила профессор Кристин Колэман.
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Также учёные пришли к выводу, что на концентрацию опасных элементов влияет циркуляция воздуха, создаваемая за счёт вентиляции и расположения мебели. Исследователи призвали людей соблюдать безопасную дистанцию.
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