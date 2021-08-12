Инфекционист Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России, вероятно, стабилизируется только к зиме. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине — конце сентября будет подъём заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеет иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать", — приводит слова Тимакова РИА "Новости".