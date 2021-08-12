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Инфекционист Тимаков назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Специалист отметил, что возможен подъём заболеваемости, так как ещё не сформировалась иммунная прослойка.

12 августа, 01:25

Фото © ТАСС / Роман Соколов

Ситуация с коронавирусом в России, вероятно, стабилизируется только к зиме. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Только к зиме, вероятно, будет стабилизация. Скорее всего, в середине — конце сентября будет подъём заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу, те, кто не имеет иммунитета и кто не хочет прививаться, начнут заболевать", — приводит слова Тимакова РИА "Новости".

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Специалист пояснил, что подъём заболеваемости CoViD-19 возможен, так как ещё не сформировалась иммунная прослойка.

Ранее в России в четвёртый раз повторился антирекорд по числу умерших от ковида — 799 человек. В беседе с Лайфом вирусологи объяснили причины этого.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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