Ни на йоту ничего не меняет: Врачи и вирусологи оценили опасность очередного "смертельного" штамма ковида Возникший в США новый вариант SARS-CoV-2 не так уж сильно отличается от всех прочих, уверены медики. 11 августа, 21:40 Фото © Shutterstock

В Московском регионе пока не выявлено случаев заражения йота-штаммом коронавируса, сообщил в интервью Лайфу глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. При этом он отметил, что данными по всей России он не располагает. По мнению академика РАН, многообразие разновидностей ковида объясняется тем, что он пока распространяется в мире практически беспрепятственно.

Разнообразие этих штаммов, как мы понимаем, будет увеличиваться до тех пор, пока мы не привьём большую часть населения, 70%, чтобы штаммы не распространялись. Пока они распространяются, они будут всё время изменяться Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

Недавно результаты исследования этого штамма опубликовали американские учёные. Они собирали по нему информацию в Нью-Йорке, потому что именно там эту разновидность впервые выявили в ноябре 2020 года. В тот момент там как раз началась вторая волна пандемии. Правда, учёные предполагают, что к моменту обнаружения “йоты” она циркулировала уже несколько недель. С тех пор она распространилась по всем Соединённым Штатам, а далее охватила 27 стран. В Нью-Йорке “йота” доминировала всю зиму, а затем уступила место самому первому - “альфа”-штамму.

Интересно, что во время первой волны заражались в основном пожилые люди, а вот вторая “косила” примерно в равной степени людей всех возрастов. Коронавирус подхватили в общей сложности более 3 миллионов нью-йоркцев, в том числе и уже переболевшие. И при этом у пожилых резко повысилась смертность. И исследователи связывают это с особенностями нового штамма. По данным научной статьи, у людей от 45 до 64 лет риск умереть он повышает на 46%. Опаснее всего “йота” для пациентов от 65 до 74 лет - у них вероятность летального исхода возрастает на 82%. У тех, кому за 75 - на 62%.

Правда, надо пояснить, что это повышение по сравнению с уровнем смертности от других ранее описанных штаммов, в частности, “уханьского” альфа-ковида. А в его случае конкретно для вышеупомянутых возрастных категорий смертность составляет соответственно 0,29%, 1% и 4,1%. То есть смертность “йоты” у пожилых - 0,42%, 1,82% и 6,64%. В среднем в мире, по данным ВОЗ, летальность ковида составляет 2,11%. В России - 1,7%.

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Для сравнения: один из ближайших “родственников” ковида - вирус ближневосточной лихорадки MERS - куда менее заразен, им заболели в общей сложности 2,5 тысячи человек (по данным на ноябрь 2019 года), но беда в том, что 858 из них умерли, то есть летальность превышает 30%.

Доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов посетовал, что на многих произвела обманчивое впечатление фраза “смертность повысилась на 82%”, а на самом деле ничего сенсационного в научной статье о “йоте”, по его мнению, нет.

Если учитывать, что это считали на небольшом количестве людей, это вообще можно считать статистической погрешностью Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач

Медик заверил, что упомянутые в исследовании мутации знаменитого коронавирусного “шипа” - S-белка - незначительны: он всё равно в целом точно такой же, как и у всех прочих штаммов, и антитела к нему вырабатываются точно такие же.

S-белок это 30-этажное здание, у которого сменилось три окошка. Если совсем грубо и утрированно: у иммунной системы чёрно-белое зрение. И она его на данный момент воспринимает как чёрный. А две там точки появилось, три точки, неважно - всё равно чёрный. Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач

Доктор медицинских наук попытался объяснить это на примере сравнения штаммов ковида с разновидностями гриппа.

У разных штаммов гриппа разные наборы антигенов, разные белки на поверхности, и это отражено в названиях: H1N1, H1N2 и так далее. К ним антитела разные вырабатываются. А у любых мутантов коронавируса - всё тот же S-белок. Вот если рядом с буквой S, обозначающей S-белок, появится какая-нибудь цифра, то тогда это действительно будет новый белок. Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач

Врач подсказал ещё один простой способ определить, что медицина открыла действительно серьёзную мутацию “короны”: это будет непременно отражено в том, как проводят анализы крови на антитела и что написано в документе с результатами.

Когда, к примеру, у нас в тестах будут указаны антитела к штамму "йота", к штамму "дельта", и так далее, тогда можно будет бы говорить, что они сильно отличаются, а у нас такого нет. На принципиально новый штамм должны вырабатываться новые антитела. Для их определения создадут новые реагенты, и тогда можно будет сказать: да, вот видите, антитела совершенно другие, поэтому вакцина против этого штамма не работает. Пока этих реагентов нет, все разговоры о “новых штаммах” - пустой звук Антон Ершов доктор медицинских наук, практикующий врач

В то же время в Центре Гамалеи рассказали, что вакцина “Спутник V” помогает вырабатывать не совсем одинаковые антитела, и именно в этом её плюс.

Вакцина “Спутник V” наиболее эффективно нейтрализует все известные на сегодняшний день штаммы в силу того, что S-белок, который синтезируется благодаря этой вакцине, конформационно лабилен (может видоизменяться в зависимости от окружающих условий - прим. Лайфа), и это даёт возможность получать более широкий набор вируснейтрализующих антител, которые обеспечивают очень широкую палитру защиты от генетических вариантов Александр Гинцбург директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи

В любом случае пока что антитела против всего “зоопарка” ковидных штаммов легко определяются в крови с помощью созданных в мире тест-систем, подчеркнули медики, а значит, и вакцины, которые обогащают этими антителами организм, по-прежнему актуальны.

Авторы Адель Романенкова