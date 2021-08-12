Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на нарушения прав человека в США

Посольство России в Вашингтоне посоветовало Госдепартаменту обратить внимание на ситуацию с нарушением прав человека в своей стране, США, а не критиковать РФ. Заявление опубликовано в твиттере дипмиссии.

В посольстве отметили, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс продолжает обвинять Россию в нарушении прав человека.

"Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны", — заявили в диппредставительстве.