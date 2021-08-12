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Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на нарушения прав человека в США

К своему сообщению дипмиссия приложила ссылку на доклад МИД России, в котором подробно рассказывается о ситуации с правами человека в Соединённых Штатах.

12 августа, 03:47

Фото © ТАСС / АР

Посольство России в Вашингтоне посоветовало Госдепартаменту обратить внимание на ситуацию с нарушением прав человека в своей стране, США, а не критиковать РФ. Заявление опубликовано в твиттере дипмиссии.

В посольстве отметили, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс продолжает обвинять Россию в нарушении прав человека.

"Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны", заявили в диппредставительстве.

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Посольство РФ приложило к сообщению ссылку на доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", размещённый на сайте Министерства иностранных дел России, в котором подробно рассказывается о нарушении прав человека в Соединённых Штатах.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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