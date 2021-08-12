Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на нарушения прав человека в США
К своему сообщению дипмиссия приложила ссылку на доклад МИД России, в котором подробно рассказывается о ситуации с правами человека в Соединённых Штатах.
Фото © ТАСС / АР
Посольство России в Вашингтоне посоветовало Госдепартаменту обратить внимание на ситуацию с нарушением прав человека в своей стране, США, а не критиковать РФ. Заявление опубликовано в твиттере дипмиссии.
В посольстве отметили, что официальный представитель внешнеполитического ведомства Нед Прайс продолжает обвинять Россию в нарушении прав человека.
"Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны", — заявили в диппредставительстве.
Посольство РФ приложило к сообщению ссылку на доклад "О ситуации с правами человека в отдельных странах", размещённый на сайте Министерства иностранных дел России, в котором подробно рассказывается о нарушении прав человека в Соединённых Штатах.
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