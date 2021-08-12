Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском
По словам представителя компании Minerva Marine, утечка произошла из терминала, а не из судна.
Фото © Marinetraffic / J.de Koning
Греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, отрицает причастность её судна к утечке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявил представитель компании по связям с общественностью. По его словам, о непричастности компании к случившемуся говорит тот факт, что судну разрешили убыть в пункт назначения.
"Ситуация такова: власти в Новороссийске разрешили танкеру покинуть терминал и уйти в море, судно в настоящее время идёт по своему графику к пункту назначения", — пояснил представитель Minerva Marine в беседе с ТАСС.
Также он утверждает, что расследование касается только выброса нефти из терминала, а не из танкера.
По данным портала Marinetraffic, танкер Minerva Symphony должен прибыть в Стамбул 12 августа.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.
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