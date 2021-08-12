НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском

По словам представителя компании Minerva Marine, утечка произошла из терминала, а не из судна.

12 августа, 03:20
<p>Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/is/photos/of/ships/shipid:213204/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marinetraffic</a> / J.de Koning</p>

Фото © Marinetraffic / J.de Koning

Греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, отрицает причастность её судна к утечке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявил представитель компании по связям с общественностью. По его словам, о непричастности компании к случившемуся говорит тот факт, что судну разрешили убыть в пункт назначения.

"Ситуация такова: власти в Новороссийске разрешили танкеру покинуть терминал и уйти в море, судно в настоящее время идёт по своему графику к пункту назначения", пояснил представитель Minerva Marine в беседе с ТАСС.

Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском

Лайф снял с коптера ликвидацию последствий разлива нефти под Новороссийском

Также он утверждает, что расследование касается только выброса нефти из терминала, а не из танкера.

По данным портала Marinetraffic, танкер Minerva Symphony должен прибыть в Стамбул 12 августа.

Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

Напомним, в начале августа появилась информация о том, что под Новороссийском произошёл залповый выброс сырой нефти с греческого танкера Minerva Symphony. Первоначально сообщалось, что площадь разлива топлива составила всего 200 квадратных метров, однако позже океанологи, ссылаясь на снимки со спутника, заявили, что масштабы катастрофы в 400 раз больше заявленных. Фонд дикой природы предрёк миллиардные иски из-за разлива нефти в Чёрном море. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Вместе с тем глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что снимки со спутника не являются доказательством большого объёма разлива.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Глава Росприроднадзора: Снимки из космоса не доказывают большой объём разлива нефти под Новороссийском

вчера в 21:56

Роспотребнадзор: Морская вода в Новороссийске соответствует гигиеническим нормам

вчера в 19:49

Грузовое судно раскололось надвое у берегов Японии

сегодня в 03:57

Посольство РФ предложило Госдепу обратить внимание на нарушения прав человека в США

сегодня в 03:47

Вильфанд предупредил россиян об аномальной погоде в большей части страны

сегодня в 03:25

Новости партнеров

Layer 1