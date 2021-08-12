Владелец греческого танкера отрицает причастность к разливу нефти под Новороссийском

Греческая компания Minerva Marine, владеющая танкером Minerva Symphony, отрицает причастность её судна к утечке нефти с терминала Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом заявил представитель компании по связям с общественностью. По его словам, о непричастности компании к случившемуся говорит тот факт, что судну разрешили убыть в пункт назначения.

"Ситуация такова: власти в Новороссийске разрешили танкеру покинуть терминал и уйти в море, судно в настоящее время идёт по своему графику к пункту назначения", — пояснил представитель Minerva Marine в беседе с ТАСС.

Также он утверждает, что расследование касается только выброса нефти из терминала, а не из танкера.