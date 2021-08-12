Пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский
Кареты скорой помощи везут их в краевую больницу. Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Пострадавших при крушении вертолёта Ми-8 доставили в Петропавловск-Камчатский. Видео © t.me / kamgov41
Восьмерых пострадавших в результате крушения вертолёта Ми-8 на Курильском озере на Камчатке доставили в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщили в правительстве региона.
"Пострадавших, летевших на Ми-8, доставили в Петропавловск-Камчатский. Кареты скорой помощи везут их в краевую больницу", — говорится в телеграм-канале правительства.
Напомним, вертолёт Ми-8 двигался по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнул в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. Лайф публиковал список находившихся на борту. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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