На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский
Ему удалось выжить, однако о дальнейшем состоянии пока ничего не известно.
Николай Корженевский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Среди пассажиров вертолёта Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, был экономический обозреватель, журналист, телеведущий, директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский.
Ему удалось выжить. При этом пока неизвестно, получил ли телеведущий какие-либо травмы.
Корженевский — бывший ведущий программы "Экономика. Курс дня" на телеканале "Россия-24". Он является стипендиатом Оксфордского фонда, стажировался в Стэнфорде. Корженевский считается одним из ведущих в России специалистов по биржевой торговле.
Напомним, вертолёт Ми-8 двигался по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
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