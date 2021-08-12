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На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский

Ему удалось выжить, однако о дальнейшем состоянии пока ничего не известно.

12 августа, 02:14
<p>Николай Корженевский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Николай Корженевский. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Среди пассажиров вертолёта Ми-8, который потерпел крушение на Камчатке, был экономический обозреватель, журналист, телеведущий, директор лаборатории "СберДанные" Николай Корженевский.

Ему удалось выжить. При этом пока неизвестно, получил ли телеведущий какие-либо травмы.

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Названы две основные версии крушения вертолёта Ми-8 на Камчатке

Корженевский — бывший ведущий программы "Экономика. Курс дня" на телеканале "Россия-24". Он является стипендиатом Оксфордского фонда, стажировался в Стэнфорде. Корженевский считается одним из ведущих в России специалистов по биржевой торговле.

Напомним, вертолёт Ми-8 двигался по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Упавший на Камчатке вертолёт принадлежит компании признавшегося в убийстве депутата

Упавший на Камчатке вертолёт принадлежит компании признавшегося в убийстве депутата

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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