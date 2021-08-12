На борту упавшего на Камчатке вертолёта находился телеведущий Корженевский

Напомним, вертолёт Ми-8 двигался по маршруту Николаевка — озеро Курильское — Ксудач — Ходутка и около 09:50 по местному времени (00:50 мск) рухнуло в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.