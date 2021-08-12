Сервис Google Trends, который отслеживает наиболее популярные запросы в Google, сообщил, что в 2006 году пользователи из России спрашивали поисковик о группе Pussycat Dolls и "Пиратах Карибского моря", а в 2021 году люди больше ищут певца Султана Лагучева, Моргенштерна и фильм "Батя". Об этом говорится в блоге компании Google.

Уточняется, что по случаю 15 лет работы Google Trends компания решила "посмотреть на тенденции прошлых лет и сравнить, что люди искали в 2006 году и сегодня". Алгоритм, заложенный в основе данного сервиса, выявляет темы, к которым быстрее всего растёт интерес пользователей.

Как стало известно, в 2006 году первое место в списке самых быстрорастущих запросов россиян в категории "Музыка" заняла группа Pussycat Dolls. В этом сегменте пользователям из РФ также была интересна группа "Город 312" и певица Рианна. При этом в нынешнем году тройку ведущих запросов в "Музыке" возглавил Султан Лагучев с песней "Горький вкус". Второе место занял популярный рэпер Моргенштерн и его песня "Если я спал с тобой", третье — певица INNA с композицией Flashbacks.

Если говорить о категории "Фильмы", то 15 лет назад россияне чаще всего искали следующие картины: "Пираты Карибского моря", "Борат" и "Ледниковый период". В 2021 году самыми быстрорастущими запросами в этой категории стали фильмы "Батя", "Круэлла" и "Мортал Комбат". Кроме того, по данным сервиса, в 2006 году российские пользователи часто интересовались актёром Сергеем Рыченковым, артистом Павлом Волей и актёром Эдвардом Нортоном. В этом году в первую тройку в категории "Новости про знаменитостей" попали Моргенштерн, режиссёр Зак Снайдер и актриса Ирина Купченко.