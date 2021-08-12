Упавший на Камчатке вертолёт принадлежит компании признавшегося в убийстве депутата

Напомним, ранее Редькин рассказал, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя , когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновский в Усть-Большерецком районе. Также парламентарий сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Депутата отправили под домашний арест .

Как сообщал Лайф, 12 августа около 09:50 по местному времени (00:50 мск) вертолёт Ми-8 с туристами рухнул в озеро Курильское. На борту находилось 16 человек, включая ребёнка (13 туристов и три члена экипажа). СМИ сообщили, что в результате крушения погибло восемь человек. Официально эта информация не подтверждена. Известно, что восемь человек удалось спасти, двое из них в тяжёлом состоянии. На место вылетели спасатели МЧС.