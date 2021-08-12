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Санду заявила о настрое Молдавии на конструктивный диалог с Россией

По словам политика, у двух стран много тем, представляющих взаимный интерес.

12 августа, 00:46
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Молдавия готова к прагматичному и конструктивному диалогу с Россией, а также хочет возобновить переговоры по мирному урегулированию проблемы Приднестровья. Об этом заявила президент страны Майя Санду по итогам переговоров с заместителем главы Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком, которые прошли в Кишинёве.

"Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны", говорится в сообщении, опубликованном на странице Санду в "Фейсбуке".

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Политик добавила, что Республика Молдова готова урегулировать конфликт с Приднестровьем исключительно мирным путём. Кроме того, Санду подчеркнула, что у Молдавии и России много тем, представляющих взаимный интерес для двух стран.

Козак, в свою очередь, также заявил об удовлетворении итогами переговоров. В беседе с журналистами он отметил, что встреча вышла конструктивной и доброжелательной.

"Россия готова помочь Молдове, но на взаимовыгодной основе, не в ущерб национальным интересам РФ. Есть огромные возможности для достижения этих договорённостей. Я сегодня это увидел исходя из того диалога, который у нас был с президентом Молдавии", — сказал Козак.

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Ранее Санду заявила, что после формирования нового правительства Кишинёву нужно наладить сотрудничество с Москвой.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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